Эксперт рассказал, когда в Тюмени начнет работать проект Путина

Владимир Путин внес Тюмень в список пилотных регионов по льготному кредитованию застройщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система льготного кредитования застройщиков под 3-4% годовых, анонсированная президентом России Владимиром Путиным во время выступления перед Федеральным собранием, на практике начнет работать в Тюменской области не раньше, чем через два года. Такое мнение выразил финансовый директор компании-застройщика «Меридиан» Александр Паточкин. Ранее Тюмень попала в список регионов-пилотов, где будет апробирована новая финансовая программа.

«Во-первых, это пилотный проект, и пока глобальных результатов не даст, в любом случае. Во-вторых, не каждый застройщик попадет в эту программу: есть определенные условия и параметры. Какого-то эффекта от этого проекта не стоит ждать раньше, чем через полтора — два года. Но проект интересный. В дальнейшем, он может позитивно сказаться как на стоимости жилья, так и на развитии строительного бизнеса», — пояснил Паточкин в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что сейчас банки выдают застройщикам подобные кредиты под 10%. Как субъекты малого и среднего предпринимательства, компании получают субсидии в размере 3%. По мнению экспертов «Меридиана», на данный момент, средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляет 83 тысячи рублей. Ее рост продолжится, как минимум, до июля текущего года, пока действует программа льготного ипотечного кредитования.

Ранее URA.RU писало о том, что в список регионов-пилотов, где пройдет эксперимент по внедрению льготных ставок кредитования для застройщиков, вошли также Тула, Сахалинская область и Кузбасс. Средства застройщикам в виде целевых займов будет предоставлять «ДОМ.РФ».