Названа причина смерти тюменского политолога Шуклина

Андрей Шуклин умер в 36 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский политолог Андрей Шуклин умер из-за болезни сердца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега покойного Аркадий Либерман. Шуклин скоропостижно скончался у себя в квартире 25 апреля.

«Официальная информация — ишемическая болезнь сердца», — написал Либерман. Политолог добавил, что прощание с Шуклиным пройдет во втором ритуальном зале в Патрушево 28 апреля с 13 до 14 часов.

Андрей Шуклин как политолог сотрудничал со многими СМИ. Кроме того, он входил в Общественную палату Тюменской области. Покойному было 36 лет.