25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

Названа причина смерти тюменского политолога Шуклина

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
Андрей Шуклин умер в 36 лет Фото:

Тюменский политолог Андрей Шуклин умер из-за болезни сердца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега покойного Аркадий Либерман. Шуклин скоропостижно скончался у себя в квартире 25 апреля.

«Официальная информация — ишемическая болезнь сердца», — написал Либерман. Политолог добавил, что прощание с Шуклиным пройдет во втором ритуальном зале в Патрушево 28 апреля с 13 до 14 часов.

Андрей Шуклин как политолог сотрудничал со многими СМИ. Кроме того, он входил в Общественную палату Тюменской области. Покойному было 36 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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