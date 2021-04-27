Координатор тюменского штаба Алексея Навального покинул пост

Иван Востриков был координатором штаба Навального в Тюмени более двух лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Иван Востриков, ранее занимавший позицию координатора штаба Алексея Навального в Тюмени, объявил о своем уходе с должности. Об этом он написал в своем личном telegram-канале.

«Всю нашу работу запретили под угрозой тюремных сроков за „экстремизм“. Работа штабов остановлена, каналы связи заморожены, я больше не координатор», — написал Иван Востриков в своем telegram-канале «Снова этот Востриков».

Он добавил, что ему обидно объявлять об остановке деятельности, ведь главные цели все еще не достигнуты. Он поблагодарил тюменцев за поддержку.

Получить комментарий от самого Вострикова не удалось. Телефон связи со штабом оказался недоступен.

Ранее URA.RU писало, что Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом в России). Подведомственным ему организациям, в том числе и штабам, временно запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, использовать банки и участвовать в выборах.