Салехард оказался отрезан от другого города ЯНАО из-за непогоды

Между Салехардом и Лабытнанги прекращено движение судов на воздушной подушке, а также был отменен вертолетный рейс в этом направлении. Об этом сообщают профильные ведомства.
«Лабытнанги-Салехард, также, как и остальные вертолетные рейсы были отменены по метеоусловиям. Такая погода не подходит для вертолетов», — пояснили URA.RU в аэропорту Салехарда.
Других способов добраться между двумя городами у местных жителей нет. Ранее агентство сообщало о том, что в ЯНАО ожидается сильнейший шторм. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
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