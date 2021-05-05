Салехард оказался отрезан от другого города ЯНАО из-за непогоды

В ЯНАО бушует штормовой ветер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Между Салехардом и Лабытнанги прекращено движение судов на воздушной подушке, а также был отменен вертолетный рейс в этом направлении. Об этом сообщают профильные ведомства.

«Лабытнанги-Салехард, также, как и остальные вертолетные рейсы были отменены по метеоусловиям. Такая погода не подходит для вертолетов», — пояснили URA.RU в аэропорту Салехарда.

Других способов добраться между двумя городами у местных жителей нет. Ранее агентство сообщало о том, что в ЯНАО ожидается сильнейший шторм. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.