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Салехард оказался отрезан от другого города ЯНАО из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
В ЯНАО бушует штормовой ветер Фото:

Между Салехардом и Лабытнанги прекращено движение судов на воздушной подушке, а также был отменен вертолетный рейс в этом направлении. Об этом сообщают профильные ведомства.

«Лабытнанги-Салехард, также, как и остальные вертолетные рейсы были отменены по метеоусловиям. Такая погода не подходит для вертолетов», — пояснили URA.RU в аэропорту Салехарда.

Других способов добраться между двумя городами у местных жителей нет. Ранее агентство сообщало о том, что в ЯНАО ожидается сильнейший шторм. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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