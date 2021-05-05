В ХМАО продают дом за 100 млн рублей

В Нижневартовске выставили на продажу за 100 миллионов рублей трехэтажный дом, в котором расположены 24 квартиры. Общая площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Объявление о продаже размещено на сайте Avito, передает корреспондент URA.RU.
«Организация реализует на выгодных условиях в районе поселка Солнечный трехэтажные 24-квартирные жилые дома с городским водоснабжением. Цена [будет установлена] при обсуждении сделки», — сказано в сообщении.
Контактное лицо, указанное в объявлении, сообщила журналисту агентства, что в доме никто не проживает. Она отказалась раскрыть подробности, посоветовав обратиться в организацию «КарьерАСтрой», которой принадлежит здание. В компании не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Согласно объявлению, дом находится в микрорайоне Солнечный на участке 10 гектаров.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставлялся на продажу жилой дом, ранее принадлежавший действующему заместителю губернатора Свердловской области Олегу Чемезову. Трехэтажное кирпичное здание продается через сервис объявлений «Avito».
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