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В ХМАО продают дом за 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За трехэтажный дом, в котором расположены 24 квартиры, просят 100 млн рублей Фото:

В Нижневартовске выставили на продажу за 100 миллионов рублей трехэтажный дом, в котором расположены 24 квартиры. Общая площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Объявление о продаже размещено на сайте Avito, передает корреспондент URA.RU.

«Организация реализует на выгодных условиях в районе поселка Солнечный трехэтажные 24-квартирные жилые дома с городским водоснабжением. Цена [будет установлена] при обсуждении сделки», — сказано в сообщении.

Контактное лицо, указанное в объявлении, сообщила журналисту агентства, что в доме никто не проживает. Она отказалась раскрыть подробности, посоветовав обратиться в организацию «КарьерАСтрой», которой принадлежит здание. В компании не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Согласно объявлению, дом находится в микрорайоне Солнечный на участке 10 гектаров.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставлялся на продажу жилой дом, ранее принадлежавший действующему заместителю губернатора Свердловской области Олегу Чемезову. Трехэтажное кирпичное здание продается через сервис объявлений «Avito».

Объявление на сайте «Avito» о продаже дома за 100 млн в Нижневартовске

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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