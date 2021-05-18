Бородай назвал важный шаг для вхождения Донбасса в состав России

Представители Союза добровольцев Донбасса выдвинулись на праймериз «Единой России» Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выдвижение представителей Союза добровольцев Донбасса (СДД) на праймериз «Единой России» говорит о продолжающейся интеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил глава СДД, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Ранее СДД заключил соглашение о взаимодействии с партией «Единая Россия». Документ предусматривает участие Союза, в том числе его главы Александра Бородая, в предварительном голосовании «Единой России». 14 мая Александр Бородай и его соратники заявились на праймериз правящей партии. Также в середине мая республики Донбасса посетила большая делегация из представителей «Единой России». Среди них были секретарь генерального совета партии, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор Александр Карелин, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Очевидно, что интеграция республик Донбасса в Российскую Федерацию, и экономическая, и политическая, продолжается», — ответил URA.RU Бородай. По его словам, он собирается попасть в Госдуму, чтобы работать в интересах страны и русского народа.

Бородай пока не стал раскрывать инициативы, которые хотел бы предложить, если он станет депутатом Госдумы. «Если дойдет до дела, и я действительно так или иначе стану депутатом Государственной Думы, тогда и предложу, тогда и буду говорить о них», — заключил экс-премьер ДНР.