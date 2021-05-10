Участники Союза добровольцев Донбасса могут попасть в Госдуму РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Союз добровольцев Донбасса, участники которого воевали на юго-востоке Украины, заключил соглашение о взаимодействии с партией «Единая Россия». Подписанный документ предусматривает участие Союза в предварительном голосовании «Единой России» и совместную гуманитарную деятельность, сообщается на сайте единороссов.

«„Единая Россия“ — это, прежде всего, — и для нас это принципиально важно, — партия президента Владимира Путина. Сохранением республик (ДНР и ЛНР — ред.), возникших весной 2014 года, мы обязаны прежде всего президенту РФ. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», — заявил председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на заседании объединения в Ростове-на-Дону.

Соглашение подразумевает гуманитарную помощь Донбассу,, а также участие Союза добровольцев в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. «Мы хотим открыть двери для того, чтобы представители Союза добровольцев Донбасса могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы. Уверен, вместе у нас это получится», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Бородай может выдвинуться в Госдуму по списку «Единой России» в Ростовской области. Сам он это заявление никак не комментировал.

Добровольцы из России активно участвовали в боевых действиях на Донбассе, в частности, в особо сложный период войны — в 2014-2015. Они сражались за Луганскую и Донецкую народные республики в составе различных формирований. Восстанию в Луганской и Донецкой областях Украины предшествовало присоединение Крыма к РФ и революция в Киеве зимой 2013-2014.