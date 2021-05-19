Должников по ЖКХ защитят от произвола управляющих компаний

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Принятие поправок позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан Фото:

Управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам запретят заключать посреднические договоры с коллекторами. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

«Проектом закона устанавливается прямой запрет на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за помещение и ЖКУ», — указано на сайте Госдумы. Отмечается, что заключенные в таком случае сделки будут признаваться ничтожными.

Законопроект был внесен в ГД вице-спикером Ириной Яровой и первым замруководителя «Единой России» Андреем Исаевым. Авторы законопроекта уверены, что прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами имеет важнейшее социальное значение.

Ранее стало известно, что организации ЖКХ смогут получить доступ к персональным данным россиян, сообщает телеканал 360. Эта информация нужна для исполнения и прекращения соответствующих договоров с собственниками, уточняет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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