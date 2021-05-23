23 мая 2021

СМИ: в администрации президента появится новый департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, кремль, москва
В администрации президента могут создать новый департамент по воспитанию молодежи Фото:

В Кремле собираются изменить стратегию работы с молодежью. В связи с этим в управлении по общественным проектам администрации президента может появиться новый департамент, рассказали журналистам инсайдеры, близкие к Кремлю.

«Внутриполитический блок администрации президента (АП) выстраивает единую систему воспитания молодежи <…>. Эта работа будет координироваться из АП, для чего там может быть создано новое подразделение, отвечающее за воспитательную работу, — скорее всего, департамент в управлении по общественным проектам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в АП.

В новой системе работы государства с молодежью собственно молодежная политика будет рассматриваться, как часть глобальной задачи — воспитания, куда будет входить и просветительская деятельность. Собеседники издания утверждают, что воспитание россиян будет начинаться в школе и не ограничиваться возрастом в 35 лет (возрастные рамки для молодежи).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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