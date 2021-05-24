Прокуратура Свердловской области подала иск в арбитражный суд на областное министерство строительства и инфраструктуры. В качестве третьих лиц в деле указана фирма «Промстройбизнес», связанная с гонщиком и участником праймериз «Единой России» Сергеем Карякиным. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия.
В карточке дела указано, что иск от областной прокуратуры был подан 21 мая. Надзорный орган требует признать незаконным ранее вынесенное решение областного минстроя. Какого именно действия областных властей касаются судебные претензии, не сообщается. Заявление еще не принято к производству, а значит, не назначено первое судебное заседание.
В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что суть претензий можно будет узнать во время судебного процесса, а комментарии от надзорного органа будут уже после решения суда. В пресс-службе минстроя не прокомментировали иск, так как в ведомство еще не поступили материалы дела. Связаться с фирмой «Промстройбизнес» не удалось. Агентство готово предоставить компании возможность опубликовать комментарий.
Сергей Карякин родился 25 января 1991 в Екатеринбурге. Победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли «Дакар-2020» в классе Т3 (легковые прототипы на базе практически любой техники). 1 апреля он подал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в свердловское заксобрание. Гонщик является учредителем и директором «Промстройбизнеса», операции по счетам которой приостановлены по решению ФНС. Кроме того, он владеет и руководит компаниями «Спорттехника», «Трансрегионлес», «Гоночная команда Сергея Карякина» и «Авиамейлер», которая находится на стадии ликвидации.
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