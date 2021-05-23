В Тюмени продлили арест высокопоставленному силовику

Меру пресечения Михаилу Жигалкину продлили на месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальнику отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД по Тюменской области Михаилу Жигалкину продлили срок содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Силовик является фигурантом уголовного дела о продаже водительских удостоверений.

«Суд на месяц продлил срок содержания Михаила Жигалкина под стражей. Он будет находиться под арестом до 24 июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Михаил Жигалкин обвиняется в коррупции. По версии следствия, будучи начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы областного ГИБДД, он промышлял торговлей водительскими удостоверениями.

Ранее URA.RU писало, что вскоре после задержания Жигалкина ФСБ и следователи пришли и за руководителем областной ГИБДД Александром Селюниным. Сейчас он находится под стражей. Высокопоставленного силовика также обвиняют в торговле правами.