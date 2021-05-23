23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

В Тюмени продлили арест высокопоставленному силовику

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Меру пресечения Михаилу Жигалкину продлили на месяц Фото:

Начальнику отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД по Тюменской области Михаилу Жигалкину продлили срок содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. Силовик является фигурантом уголовного дела о продаже водительских удостоверений.

«Суд на месяц продлил срок содержания Михаила Жигалкина под стражей. Он будет находиться под арестом до 24 июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Михаил Жигалкин обвиняется в коррупции. По версии следствия, будучи начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы областного ГИБДД, он промышлял торговлей водительскими удостоверениями.

Ранее URA.RU писало, что вскоре после задержания Жигалкина ФСБ и следователи пришли и за руководителем областной ГИБДД Александром Селюниным. Сейчас он находится под стражей. Высокопоставленного силовика также обвиняют в торговле правами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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