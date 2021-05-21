Гендиректора компании в ЯНАО уличили в сокрытии миллионов

Руководитель компании заплатит штраф 500 тысяч рублей за сокрытие 9,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель ООО «Севербурконтроль» в Новом Уренгое (ЯНАО) скрыл миллионы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону на официальном сайте.

«По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в период 2019 года генеральный директор ООО „Севербурконтроль“ скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, на общую сумму свыше 9,5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Руководителю назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

У компании «Севербурконтроль», которая предоставляла услуги по бурению скважин, была задолженность в бюджет Российской Федерации в размере более 56 млн рублей. Компания считается официальным банкротом с 2020 года.

В ЯНАО это не первый случай, когда руководство компании, достоверно зная о задолженности компании, скрывает от налоговой службы средства. Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор ООО «Градорика» в Новом Уренгое сокрыл более 40 млн рублей, а руководство ООО «Ямалстройкомпания» в Губкинском в течении двух лет уклонялось от уплаты налогов. Компания должна государству более 45 млн рублей.