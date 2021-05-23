Тюменские власти пообещали сделать газификацию доступной

Список получателей льгот при газификации жилья в Тюменской области планируется расширить. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на онлайн-совещании о поддержке граждан при осуществлении технологического присоединения.
Мероприятие прошло под председательством врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Дмитрия Кобылкина, сообщается на сайте правительства Тюменской области. «Президиум регионального отделения партии „Единая Россия“ рекомендовал подготовить и внести в Тюменскую областную думу проекты региональных законов, направленных на социальную поддержку льготных категорий населения при внутридомовой газификации», — приводятся в сообщении слова главы Тюменской области.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что на новую меру социальной поддержки смогут рассчитывать, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, и боевых действий, инвалиды, одинокие пенсионеры и другие категории граждан, нуждающиеся в льготах. Расходы на подключение к газовым сетям домов, в которых живут малоимущие многодетные семьи, также предполагается компенсировать.
Ранее сообщалось, что в список регионов, где Минэнерго России планирует предоставлять услугу подведения газа до участка бесплатно, вошло 15 субъектов РФ. Законопроект о бесплатной газификации домохозяйств Госдума РФ планирует рассмотреть до конца весенней сессии.
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