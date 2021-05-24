В Госдуме определились со сроками бесплатной газификации россиян

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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Новый порядок газификации домовладений должен заработать уже этим летом Фото:

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатной газификации домохозяйств до конца весенней сессии. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения. Для нас важно реализовать поручение Президента, чтобы уже к лету люди получили газ», — приводится на сайте Госдумы сообщение Володина.

Разработанные Володиным и спикером Совета Федерацией Валентиной Матвиенко поправки о бесплатной газификации домовладений были внесены в Госдуму. Соответствующее поручение в ходе ежегодного послания Федеральному собранию ранее дал президент России Владимир Путин.

В список регионов, где Минэнерго России планирует предоставлять услугу подведения газа до участка бесплатно, вошло 15 субъектов РФ. Среди них Челябинская, Курганская и Тюменская области, а также Пермский край. Ранее заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков заявлял, что бесплатное подключение малых домов к газоснабжению рассчитано на среднесрочную перспективу, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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