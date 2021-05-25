Депутат-единоросс из Ханты-Мансийска бросил вызов оппозиции

Депутат городской думы бросил вызов лидеру оппозиции в Ханты-мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат думы Ханты-Мансийска от «Единой России» Николай Молчанов публично вызвал одного из городских лидеров ЛДПР Виталия Чистова на соревнование. Условием победы в соревновании станет наиболее благоустроенный участок на одной из улиц города. Об этом Молчанов заявил в социальных сетях.

«Это вызов на батл по благоустройству дворов: Сирина, 76 и Сирина, 78. Я и моя команда приметили пустырь для реализации проекта по благоустройству. Виталий Викторович (Чистов), я вам предлагаю батл. Мы благоустраиваем один пустырь, а вы второй. В любом случае кто бы не победил — будет сделано что-то хорошее для людей», — сказал Молчанов в своем видео-обращении на личной странице в Instargram.

Чистов от вызова отказался. Политик объяснил это тем, что для организации благоустройства необходимо разрешение собственников жилья и значительные финансы, которыми депутат, по его словам, не обладает. «Я передаю ему право обустроить оба этих сквера, если есть такая возможность», — сказал Чистов.

Молчанов в разговоре с URA.RU рассказал, что личной неприязни к Чистову не испытывает, однако часто сталкивается с грубой критикой остальных членов ЛДПР в соцсетях. «В комментариях в соцсетях часто сталкиваюсь с оскорблениями со стороны членов ЛДПР. Поэтому и предложил Чистову батл, как одному из лидеров партии», — сказал Молчанов.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске установили мусорку с портретами депутатов и предпринимателя Илона Маска. На урне появились изображения депутатов городской думы Николая Молчанова, Виталия Чистова.