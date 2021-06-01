В ЯНАО всем привившимся от коронавируса будут давать день отдыха

Документ на сайте правительства опубликовали второго июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился давать всем, вакцинировавшимся от коронавируса, выходной. Эта информация следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

«Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории округа, предоставить в соответствии с трудовым законодательством день отдыха с сохранением среднего заработка работникам, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Главное условие — препарат для прививки должен пройти госрегистрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей ЯНАО появилась возможность выбирать вакцину от ковида. В регион поступил препарат «КовиВак».