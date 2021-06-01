01 июня 2021
31 мая 2021

В ЯНАО всем привившимся от коронавируса будут давать день отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, прививочная компания
Документ на сайте правительства опубликовали второго июня 2021 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился давать всем, вакцинировавшимся от коронавируса, выходной. Эта информация следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

«Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории округа, предоставить в соответствии с трудовым законодательством день отдыха с сохранением среднего заработка работникам, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Главное условие — препарат для прививки должен пройти госрегистрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей ЯНАО появилась возможность выбирать вакцину от ковида. В регион поступил препарат «КовиВак».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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