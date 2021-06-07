В Тюмени нашли замену депутату, перешедшему в Совет Федерации

Экс-депутата тюменской облдумы Дмитрия Горицкого (на фото) заменит Марина Кускова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Проректор Тюменского областного госинститута развития регионального образования (ТОГИРРО) Марина Кускова заменит в областной думе политика Дмитрия Горицкого. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. 27 мая Горицкий был избран сенатором Совета Федерации и сдал депутатский мандат.

«Кандидатура Кусковой уже согласована президиумом генсовета „Единой России“. Она займет место Горицкого до конца текущего созыва облдумы (до сентября 2021 года — прим. ред.). Будут ли ее вести в следующий созыв — пока неизвестно», — рассказал инсайдер.

Получить оперативный комментарий в реготделении ЕР не удалось. В партии взяли время на подготовку ответа.

Горицкий был выдвинут в Совет Федерации депутатами тюменской облдумы. В верхней палате российского парламента он заменит скончавшегося в марте этого года Михаила Пономарева.