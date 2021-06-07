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В Тюмени нашли замену депутату, перешедшему в Совет Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету тюменской обл. думы. Тюмень, горицкий дмитрий
Экс-депутата тюменской облдумы Дмитрия Горицкого (на фото) заменит Марина Кускова Фото:

Проректор Тюменского областного госинститута развития регионального образования (ТОГИРРО) Марина Кускова заменит в областной думе политика Дмитрия Горицкого. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. 27 мая Горицкий был избран сенатором Совета Федерации и сдал депутатский мандат.

«Кандидатура Кусковой уже согласована президиумом генсовета „Единой России“. Она займет место Горицкого до конца текущего созыва облдумы (до сентября 2021 года — прим. ред.). Будут ли ее вести в следующий созыв — пока неизвестно», — рассказал инсайдер.

Получить оперативный комментарий в реготделении ЕР не удалось. В партии взяли время на подготовку ответа.

Горицкий был выдвинут в Совет Федерации депутатами тюменской облдумы. В верхней палате российского парламента он заменит скончавшегося в марте этого года Михаила Пономарева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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