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В Тюменской области на видео попало жестокое убийство котят

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Животных выкинули с балкона пятого этажа Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область) сбросила котят с балкона пятого этажа. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Полиция проводит проверку.

«Пятый этаж, пьяная женщина выкидывала котят. Летели прям передо мной. Зачем так делать, это же животные, это преступление», — так прокомментировал видео с жестоким обращением с животными очевидец события. Ролик размещен в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показаны двое котят, которые лежат под балконами многоэтажки. Они не двигаются. На лоджии пятого этажа в это время стоит женщина. Она уверяет, что выкидывать животных не хотела.

В комментариях к посту в социальной сети поведение женщины осудили. «Мы всем миром выхаживаем животных брошенных, а эта их убивает. Это не человек», — написала Марина Чубаровских. «Это называется отсутствие сердца и разума», — отметила Мария Степанова. Пользователь Танечка Собянина призвала написать коллективное заявление в полицию. «Тогда ее действительно можно будет наказать по закону», — подчеркнула девушка.

«По данному факту на место происшествия выезжали участковые. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе полиции Тобольска.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вынесли приговор женщине, зарезавшей собаку. Она получила 320 часов обязательных работ. В начале июня жительница Приморья выбросила с балкона щенка. Животное скончалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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