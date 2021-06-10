10 июня 2021
09 июня 2021

Власти придумали, как быстрее реагировать на жалобы пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, оператор, диспетчер, менеджер, операционист
Сотрудники ЦУР смогут оперативнее реагировать на жалобы, поступающие через интернет Фото:

Власти Пермского края смогут быстрее реагировать на жалобы пермяков, поступающие через интернет. Для этого предполагается улучшить центр управления регионом (ЦУР), который принимает и обрабатывает обращения жителей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«ЦУР Пермского края использует региональные информсистемы. Одна из них — „комплексное благоустройство“. В ближайшее время планируется внедрить еще одну подсистему, разработанную краевым минсвязи — „автоматизированное рабочее место руководителя“. Она даст возможность проверять этапы строительства соцобъектов, ремонта дорог, в реальном времени отслеживать их состояние и очистку зимой. Все это помогает сократить время на предоставление ответа [на обращения]», — сказано на сайте.

С работой региональных ЦУР ознакомился полпред президента в ПФО Игорь Комаров, находясь с визитом в Нижегородской области. Он отметил, что связь жителей с органом исполнительной власти должна быть «четкой, понятной, эффективной и гибкой, независимо от субъективных оценок».

ЦУР заработал в Пермском крае в прошлом году. Всего центр принял и обработал свыше 80 тысяч обращений жителей. До конца текущего года свои ЦУР будут созданы в муниципалитетах края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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