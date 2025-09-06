Нашли решение давней проблемы: задолженность МУПов в Пермском крае будет ликвидирована

Четыре муниципальных предприятия Прикамья получат государственную финансовую поддержку для погашения собственных долгов. Соответствующее предложение содержится в материалах проекта поправок в краевой бюджет на 2025–2027 годы. Документ внесен на рассмотрение в законодательное собрание Пермского края.
«На ликвидацию задолженности собираются потратить 182 млн рублей. Средства планируют передать Кизеловскому МУП „КТС“, Горнозаводскому МКП „Тепловод“ и двум предприятиям из Александровского округа — МУП „Теплоэнергетика“ и МУП „Вильва Водоканал“», — на пояснительную записку к законопроекту ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Субсидии предназначены для погашения кредиторской задолженности за газ на основании вступивших в силу решений судов. Авторы настаивают, что это позволит муниципальным унитарным предприятиям избежать банкротства и продолжить работу.
Финансирование предлагается осуществить за счет перераспределения средств по двум направлениям. 16 млн рублей высвободят благодаря оптимизации мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы. Еще 166 млн предусмотрены как возмещение затрат, связанных с догазификацией.
