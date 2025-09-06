06 сентября 2025

Овощные ямы опасны для пермяков: МЧС раскрыло статистику по несчастным случаям

Стало больше несчастных случаев при просушке овощных ям в Пермском крае
Овощные ямы могут быть крайне опасны для владельцев
Овощные ямы могут быть крайне опасны для владельцев Фото:

В последнее время зафиксировано увеличение числа несчастных случаев, связанных с обустройством овощных хранилищ в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Участились случаи получения травм людей при подготовке овощных ям. На территории Пермского края с начала года произошло восемь пожаров, на которых получили травмы два человека», — указано в telegram-канале ведомства.

С января четыре человека были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В МЧС призывают воздерживаться от использования открытого огня для сушки и дезинфекции помещений. В ведомстве подчеркивают важность обеспечения непрерывного притока свежего воздуха и регулярного естественного проветривания. Кроме того, спасатели советуют внимательно проверять состояние электропроводки и применять исключительно сертифицированные источники освещения.

