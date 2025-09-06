06 сентября 2025

Коллеги назвали дату похорон Сергея Неганова: Пермь прощается с выдающимся историком и политиком

Прощание с Сергеем Негановым пройдет в Перми 9 сентября
Церемония пройдет в храме на Комсомольском проспекте
В Перми 9 сентября состоится церемония прощания с бывшим главой администрации губернатора и директором госархива социально-политической истории (ПермГАСПИ) Сергеем Негановым. Об этом сообщили сотрудники учреждения.

«Отпевание Сергея Неганова состоится в Крестовом храме во имя святителя Митрофана Воронежского города Перми (Комсомольский проспект, 6) во вторник, 9 сентября. Церемония начнется по завершении Божественной литургии (примерно в 11 часов)», — указано на сайте архива.

Неганов является выпускником исторического факультета Пермского государственного университета, был известным историком, политологом и автором 132 научных работ. В ходе своей профессиональной карьеры он занимался педагогической деятельностью, трудился в различных СМИ, а также многие годы работал в аппарате губернатора Прикамья. На протяжении 16 лет он отвечал за основные направления внутренней политики региона.

Неганов руководил ПермГАСПИ с 2015 года вплоть до последних дней своей жизни. За профессиональные достижения ему было присвоено звание действительного государственного советника Пермского края II класса, а также объявлена благодарность от президента Российской Федерации.

