06 сентября 2025

Бывший начальник краевого угрозыска Белкин возглавил пермскую фармкомпанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Белкин получил должность руководителя по защите гостайны
Сергей Белкин получил должность руководителя по защите гостайны Фото:

Бывший глава уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом АО «Медисорб». Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс» 5 сентября.

«Белкин уволился из органов внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре трудоустроился на должность директора по безопасности АО „Медисорб“. Сейчас он возглавил предприятие в должности руководителя по защите государственной тайны», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье».

Пермскую фармацевтическую компанию «Медисорб» основали в 1993 году. Она специализируется на производстве аналогов известных лекарств — дженериков.

На официальном сайте предприятия указано, что ассортимент продукции насчитывает свыше 50 наименований лекарственных средств и более 100 различных позиций. Среди наиболее известных — цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и ряд других препаратов. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств, «Медисорб» осуществляет выпуск спазмолитиков, медикаментов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также ряда других патологий. Штат предприятия превышает 500 сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом АО «Медисорб». Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс» 5 сентября. «Белкин уволился из органов внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре трудоустроился на должность директора по безопасности АО „Медисорб“. Сейчас он возглавил предприятие в должности руководителя по защите государственной тайны», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье». Пермскую фармацевтическую компанию «Медисорб» основали в 1993 году. Она специализируется на производстве аналогов известных лекарств — дженериков. На официальном сайте предприятия указано, что ассортимент продукции насчитывает свыше 50 наименований лекарственных средств и более 100 различных позиций. Среди наиболее известных — цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и ряд других препаратов. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств, «Медисорб» осуществляет выпуск спазмолитиков, медикаментов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также ряда других патологий. Штат предприятия превышает 500 сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...