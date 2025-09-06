Бывший начальник краевого угрозыска Белкин возглавил пермскую фармкомпанию

Бывший глава уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом АО «Медисорб». Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс» 5 сентября.
«Белкин уволился из органов внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре трудоустроился на должность директора по безопасности АО „Медисорб“. Сейчас он возглавил предприятие в должности руководителя по защите государственной тайны», — со ссылкой на опубликованные данные пишет «Коммерсант-Прикамье».
Пермскую фармацевтическую компанию «Медисорб» основали в 1993 году. Она специализируется на производстве аналогов известных лекарств — дженериков.
На официальном сайте предприятия указано, что ассортимент продукции насчитывает свыше 50 наименований лекарственных средств и более 100 различных позиций. Среди наиболее известных — цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и ряд других препаратов. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств, «Медисорб» осуществляет выпуск спазмолитиков, медикаментов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также ряда других патологий. Штат предприятия превышает 500 сотрудников.
