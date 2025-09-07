Россияне назвали самые перспективные профессии 2030 года

Россияне уверены, что ИИ-специалисты будут востребованы через 5 лет
Россияне уверены, что ИИ-специалисты будут востребованы через 5 лет

Через пять лет наибольший спрос на рынке труда в России будут иметь технические специалисты, владеющие компетенциями в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и робототехники. К такому выводу пришли эксперты платформы hh.ru совместно с Международным симпозиумом «Создавая будущее». Информацию изучили журналисты РИА Новости. 

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2600 человек, 68% респондентов уверены, что главными на рынке станут специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наибольшая уверенность в востребованности таких кадров зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%).

После ИИ и машинного обучения россияне чаще всего называют разработчиков в сфере кибербезопасности (65%) и инженеров по робототехнике и автоматизации (54%). В топе также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры по цифровой трансформации (22%). При этом граждане ожидают роста значимости не только технологических профессий. Так, 44% участников опроса назвали перспективными ученых — физиков, химиков, генетиков, биотехнологов, эпидемиологов и других исследователей.

Важным направлением респонденты считают продовольственную безопасность: 32% прогнозируют рост потребности в специалистах по сельскому хозяйству и органическому производству. Также были отмечены профессии психолога (21%), эколога (18%) и эксперта по возобновляемой энергетике (17%).

