06 сентября 2025

Избирком и Пермское землячество выразили соболезнования после смерти Неганова

Избирательная комиссия Пермского края и местное землячество присоединились к соболезнованиям в адрес семьи усопшего Сергея Неганова. Выдающийся политик, глава регионального госархива социально-политической истории умер 6 сентября после продолжительной болезни.

«Сергей Васильевич являлся одним из основателей современной системы избирательных комиссий края и создателем программы развития правовой и электоральной культуры. На протяжении более чем 18 лет он являлся членом комиссий различных уровней», — указано в telegram-канале избиркома Прикамья.

Неганов был большим другом Пермского землячества. «Он внес неоценимый вклад в сохранение исторического наследия региона, памяти о Великой Отечественной войне. На протяжении долгих лет активно работал над проектами, посвященными Императорскому дому Романовых, был организатором множества конференций, автором и редактором научных трудов», — написано в аккаунте организации в Telegram.

URA.RU уже рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал Неганова настоящим патриотом региона и страны. По словам коллег, благодаря усилиям Сергея Васильевича были опубликованы ранее неизвестные документы о промышленном развитии Прикамья, а также материалы о жителях региона, участвовавших в ключевых событиях советских времен. Неганову было 56 лет.

