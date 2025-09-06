Путин присвоил почетное звание учителю пермского лицея

Педагог по химии пермского лицея №2 Анастасия Кощеева получила почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награду присвоили согласно указу президента России Владимира Путина о поощрении работников сферы образования из разных регионов страны.
«Анастасия Кощеева стала обладателем почетного звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“. Профессионализм Анастасии Николаевны — это образец преданности педагогическому делу, который она демонстрирует на протяжении многих лет», — написано на сайте мэрии Перми.
Общий педагогический стаж Кощеевой — 35 лет. По сообщению властей, ее ученики показывают отличные результаты, средние баллы на ЕГЭ по химии стабильно высокие, а в прошлом году двое из выпускников получили максимум.
Учитель разрабатывает целевые авторские программы, которые применяются не только в лицее, но и в краевой заочной школе и проекте «Открытый университет». Кощеева также известна активным участием в конкурсах профессионального мастерства.
