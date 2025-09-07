Чиновник из Перми возглавил комитет кредиторов поставщика контрафакта в больницы

Структура пермского минздрава стала крупнейшим кредитором челябинской компании
Размер требований госоргана к компании составил 268,4 млн рублей
Финансово-хозяйственное управление (ФХУ) министерства здравоохранения Прикамья стало единственным участником комитета кредиторов ООО «Медлайт» (Челябинск). Эти сведения содержатся в сводной базе арбитража. Глава ФХУ Кирилл Дорощук, а также его заместители Марина Старикова и Александр Хапов получили соответствующие полномочия после утверждения судом перечня кредиторов.

«В комитет кредиторов вошли представители исключительно финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края. Их требования признаны судом в полном объеме», — со ссылкой на определение суда передает портал Properm. Ведомство намерено контролировать процедуру банкротства предприятия и добиваться компенсации ущерба бюджету региона. Решение связано с необходимостью возврата денежных средств, потраченных на закупку фальсифицированных медицинских изделий.

Ранее бенефициар ООО «Медлайт» Станислав Чалков и его сообщники были приговорены к шести годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и распространении фальсифицированных медицинских изделий. Следствие установило, что компания поставляла в Прикамье респираторы, не соответствующие стандартам безопасности, что причинило значительный ущерб системе здравоохранения.

