В Перми организовали проверку по факту столкновения лодки с гидроциклом на реке Мулянка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ) СК России.
«По предварительным данным, днем 7 сентября 2025 года в акватории реки Мулянка, в границах Дзержинского района Перми, произошло столкновение гидроцикла под управлением 11-летнего подростка с лодкой, на борту которой находился мужчина и подросток 15 лет», — указано в telegram-канале ведомства.
После происшествия мужчину направили в больницу. 15-летний подросток пропал без вести. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
