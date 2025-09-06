06 сентября 2025

В Перми на реке Мулянка гидроцикл столкнулся с лодкой. Видео

Причины инцидента устанавливают специалисты
Причины инцидента устанавливают специалисты Фото:

В Перми организовали проверку по факту столкновения лодки с гидроциклом на реке Мулянка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ) СК России.

«По предварительным данным, днем 7 сентября 2025 года в акватории реки Мулянка, в границах Дзержинского района Перми, произошло столкновение гидроцикла под управлением 11-летнего подростка с лодкой, на борту которой находился мужчина и подросток 15 лет», — указано в telegram-канале ведомства.

После происшествия мужчину направили в больницу. 15-летний подросток пропал без вести. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

