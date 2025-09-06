06 сентября 2025

В Пермском крае снизились налоговые поступления от нефтяников

УФНС по Пермскому краю зафиксировало снижение поступлений от нефтедобывающих компаний региона. За первые семь месяцев 2025 года поступления по налогу на прибыль сократились на 32%, а по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных налоговой службы.

«Снижение связано с падением цен на нефть на 12% и разовыми платежами дополнительной суммы НДПИ на нефть за октябрь — декабрь 2023 года. Поступления от трех крупнейших плательщиков налога на прибыль сократились на 34,7%, или на 1,6 млрд рублей. Снижение поступлений по НДПИ составило 24,8%, или 115,6 млн рублей», — сказала руководитель УФНС по региону Наталья Гурова. Ее слова передает издание «Коммерсант-Прикамье».

Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других нефтедобывающих регионах — Ханты-Мансийском округе, Татарстане и Башкирии. Проблема имеет отраслевой характер и связана не только с сокращением добычи, но и с трудностями экспорта, ростом издержек и санкционным давлением. По прогнозам аналитиков, в 2025 году добыча нефти в России останется на уровне прошлого года, а выручка нефтяных компаний может снизиться на 10-13%.

