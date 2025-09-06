Тело 15-летнего подростка ищут водолазы Пермской городской службы спасения

К поискам 15-летнего подростка привлекли водолазов Пермской городской службы спасения после столкновения двух плавсредств на Мулянке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Водолазы Пермской городской службы спасения осуществляют поиск подростка. Психолог МЧС работает на месте», — указано в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 7 сентября в границах Дзержинского района города. Гидроцикл под управлением 11-летнего подростка столкнулся с весельной лодкой. В ней находились мужчина (попал в больницу) и молодой человек, которого не смогли найти. URA.RU уже писало, что к расследованию подключились специалисты СКР на транспорте.
