06 сентября 2025

Тело 15-летнего подростка ищут водолазы Пермской городской службы спасения

Спасатели задействовали все имеющиеся ресурсы (архивное фото)
Спасатели задействовали все имеющиеся ресурсы (архивное фото)

К поискам 15-летнего подростка привлекли водолазов Пермской городской службы спасения после столкновения двух плавсредств на Мулянке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Водолазы Пермской городской службы спасения осуществляют поиск подростка. Психолог МЧС работает на месте», — указано в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 7 сентября в границах Дзержинского района города. Гидроцикл под управлением 11-летнего подростка столкнулся с весельной лодкой. В ней находились мужчина (попал в больницу) и молодой человек, которого не смогли найти. URA.RU уже писало, что к расследованию подключились специалисты СКР на транспорте.

