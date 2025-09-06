06 сентября 2025

Бренды представили коллекции чуть раньше: пермяки смели с полок школьные товары

Перед началом учебного года в разы выросла посещаемость магазинов в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьные принадлежности традиционно пользуются спросом
Школьные принадлежности традиционно пользуются спросом Фото:

В канун старта учебного года в Перми был зафиксирован резкий рост посещаемости магазинов. По информации ТРК «СемьЯ», наблюдалось значительное увеличение покупательской активности горожан. Аналитики торгового центра отмечают, что во второй половине августа трафик вырос на 25% по сравнению с первой половиной месяца.

«В этом году у большинства брендов школьные коллекции получились очень удачными. И представили они их немного раньше традиционных сроков — уже в конце июля. Это помогло магазинам привлечь покупателей», — рассказала глава направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК) Елена Жданова в беседе с агентством «Текст».

По данным компании, традиционно перед началом учебного года спрос на одежду, канцтовары и другую продукцию для школы достигает максимума. В этом сезоне к активному трафику добавился интерес к новым коллекциям, что позволило торговым центрам значительно увеличить показатели продаж. Эксперты прогнозируют новый рост покупательской активности в период осенних каникул и праздничных дней в ноябре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В канун старта учебного года в Перми был зафиксирован резкий рост посещаемости магазинов. По информации ТРК «СемьЯ», наблюдалось значительное увеличение покупательской активности горожан. Аналитики торгового центра отмечают, что во второй половине августа трафик вырос на 25% по сравнению с первой половиной месяца. «В этом году у большинства брендов школьные коллекции получились очень удачными. И представили они их немного раньше традиционных сроков — уже в конце июля. Это помогло магазинам привлечь покупателей», — рассказала глава направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК) Елена Жданова в беседе с агентством «Текст». По данным компании, традиционно перед началом учебного года спрос на одежду, канцтовары и другую продукцию для школы достигает максимума. В этом сезоне к активному трафику добавился интерес к новым коллекциям, что позволило торговым центрам значительно увеличить показатели продаж. Эксперты прогнозируют новый рост покупательской активности в период осенних каникул и праздничных дней в ноябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...