Бренды представили коллекции чуть раньше: пермяки смели с полок школьные товары

В канун старта учебного года в Перми был зафиксирован резкий рост посещаемости магазинов. По информации ТРК «СемьЯ», наблюдалось значительное увеличение покупательской активности горожан. Аналитики торгового центра отмечают, что во второй половине августа трафик вырос на 25% по сравнению с первой половиной месяца.
«В этом году у большинства брендов школьные коллекции получились очень удачными. И представили они их немного раньше традиционных сроков — уже в конце июля. Это помогло магазинам привлечь покупателей», — рассказала глава направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК) Елена Жданова в беседе с агентством «Текст».
По данным компании, традиционно перед началом учебного года спрос на одежду, канцтовары и другую продукцию для школы достигает максимума. В этом сезоне к активному трафику добавился интерес к новым коллекциям, что позволило торговым центрам значительно увеличить показатели продаж. Эксперты прогнозируют новый рост покупательской активности в период осенних каникул и праздничных дней в ноябре.
