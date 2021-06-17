17 июня 2021
16 июня 2021

Тюменские власти готовят пакет новых ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области ужесточат требования режима повышенной готовности Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Тюменской области ужесточат требования режима повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, соответствующие изменения в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности» уже согласованы.

«Новые ограничения будут касаться перевода сотрудников предприятий на удаленный формат работы. Также в документы будут отражены моменты, связанные с вакцинацией населения», — отметил источник URA.RU.

Ответ регионального оперативного штаба ожидается. Там обещали прокомментировать ситуацию сразу после того, как выйдет соответствующее постановление.

Ранее URA.RU писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 20 июня. На данный момент одним из главных требований карантина в регионе является масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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