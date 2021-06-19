Путин убедил Проценко баллотироваться в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин переубедил врача Дениса Проценко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко изменил своей решение и согласился баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом он заявил в прямом эфире.

«Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы <…> знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне и я дал согласие», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1». Ранее « MK.RU » сообщал, что Проценко отказался от карьеры парламентария.

Во время выступления на съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин объявил, что Проценко вошел в пятерку лидеров партии. Он оказался в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой.