Тюменские автошколы захватили городские парковки

Тюменцам не нравится, что автошколы проводят практические занятия на общих парковках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени автоинструкторы отрабатывают упражнения по вождению с учениками во дворах жилых многоэтажек и на парковках крупных торговых центров. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько горожан, недовольных этой ситуацией. Тюменцы считают, что у автошкол нарушают их права.

«Совсем недавно, недалеко от моего дома, открылся филиал какой-то автошколы. После этого я часто стала замечать, что каждый день одна-две машины этой автошколы находятся на нашей стоянке. И там инструкторы отрабатывают с учениками упражнения по парковке автомобиля. Мне это категорически не нравится, потому что стоянка эта была оборудована за счет жильцов нашего дома. То есть, по сути, она входит в придомовую территорию. Мы для них что ли ее обустраивали?» — отметила тюменка в беседе с URA.RU.

Другой житель города в разговоре с агентством заявил, что похожая ситуация сложилась на стоянках у крупных торговых центров. «Бывает, приезжаешь за покупками, мест и так толком нет, а тут еще эти ученики пространство занимают. Рядом с ними машину ставить страшно. Если поцарапают, то с кого потом спрашивать? Мне кажется, что для обучения какие-то полигоны должны быть», — сообщил собеседник агентства.

В региональном управлении ГИБДД URA.RU пояснили, что во дворах обучение вождению запрещено, а на парковках у торговых центров, фактически — нет. «В зоне действия знака „Жилая зона“ обучать вождению запрещено. А на парковках у торговых центров — нет. Этот момент правилами дорожного движения просто не регламентируется», — рассказали там URA.RU.