26 августа 2021

Мэрам ЯНАО поставлена задача по развитию муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поставил мэрам задачу по развитию муниципалитетов Фото:

Несмотря на то, что главы муниципалитов ЯНАО справляются со своей работой, коммуникация с людьми необходима, заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе встречи с журналистами 27 августа. Как передает корреспондент URA.RU, глава региона заступился за мэров, которым поставлена задача развивать населенные пункты и муниципальные районы.

«Чем чаще мы будем осуществлять коммуникации с людьми, тем лучше. Мэры со своими задачами справляются, не все на пятерку, но в кабинетах никто не сидит», — рассказал глава региона.

При этом, по словам Артюхова, мэры получили от него отдельную задачу. Главы должны представить губернатору точные планы по развитию муниципалитетов до 2030 года.

Ранее сообщалось, что встреча Дмитрия Артюхова с представителями СМИ посвящена итогам его ежегодной поездки по региону. Глава региона пообещал продолжить охоту на коррупционеров в дорожной отрасли и полностью изменить ситуацию в данной сфере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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