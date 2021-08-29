Тюменского верблюда из фильма «Тобол» убили в Петербурге

Кеша жил в Санкт-Петербурге с апреля прошлого года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верблюд из Тюмени, снявшийся в фильме «Тобол», а затем выкупленный у хозяина из-за плохого обращения с животным, умер от отравления в Санкт-Петербурге, в центре реабилитации диких животных «Велес». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило руководство центра.

«Погиб верблюд Кеша. По непонятной причине, ночью его вздуло, а оказать помощь, к сожалению, было некому. Вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления», — сообщил центр «Велес» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Там добавили, что проживание верблюда в центре не давало покоя многим живодерам и ненавистникам животных. «Отраву могли перебросить, к примеру, через забор. Камер по периметру нет. Токсикологическую экспертизу проводить не стали, так как мы тут все в шоке. Это большая трагедия», — пояснила в разговоре с URA.RU ветеринарный врач «Велеса».

При этом неравнодушные к судьбе животного тюменцы не поверили в такую версию событий. «Странно, волонтеры из Тюмени начали интересоваться его судьбой, в ответ была тишина. А сейчас новость о смерти Кеши», — написала на странице «Велеса» Ирина Тюменская. Другие тюменцы также отмечают, что за вопросы о Кеше администраторы странички отправляли их в бан.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре 2019 года природоохранная прокуратура Тюменской области заинтересовалась судьбой живущего в Тюмени верблюда Кеши, который принимал участие в съемках фильма «Тобол». Позднее центр «Велес» открыл сбор средств на выкуп верблюда, за несколько дней было собрано более 350 000 рублей.