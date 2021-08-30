30 августа 2021
29 августа 2021
28 августа 2021

Тюменцы пожаловались на резкий рост стоимости такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Горожане заявили, что цены на такси выросли на 10% Фото:

Стоимость услуг такси в Тюмени за последние несколько недель выросла, в среднем, на 10%. Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию.

«Я заметил, что у агрегаторов ценник увеличился примерно на 20 рублей. У частников — примерно на 50 рублей. Разговаривал в пути с одним из водителей. Он сказал, что это связано с ростом цен на автомобильный газ», — пояснил URA.RU один из тюменцев.

Другой собеседник агентства также пожаловался на резкий рост стоимости услуг перевозчиков. «Раньше скидывались с коллегой по 100 рублей, чтобы добраться до работы на такси. В последнее время скидываемся уже по 120. То есть, цены реально изменились. И, как всегда, не в пользу пассажиров», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU.

В пресс-службе агрегатора «Яндекс. Такси» агентству сообщили, что базовый тариф на услуги перевозчиков в августе не менялся. Аналогичный ответ дали в компании «Didi». «Тарифы поездок для пассажиров в Тюмени не менялись в августе. Однако, конечная стоимость поездки с „DiDi“ учитывает баланс спроса и предложения в конкретный момент времени в конкретном районе города, на что влияет множество факторов — погодные условия, загруженность дорог, городские события и др. Поэтому стоимость поездок может колебаться даже в течение нескольких минут. Так работают алгоритмы динамического ценообразования, применяемые платформой», — пояснили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменской области резко подорожало газомоторное топливо. Затем жители региона заметили, что цены на бензин и дизельное топливо также начали расти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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