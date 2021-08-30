ЯНАО готовится к новым пожарам

Возгорания ждут из-за гроз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные ЯНАО ждут начала новых пожаров в регионе. Об этом URA.RU предупредили в пресс-центре МЧС.

Возгорания ожидаются в Пуровском районе и в жилых зонах Нового Уренгоя и Салехарда, говорится в ежедневном оперативном прогнозе. Причиной пожаров может стать грозовой фронт с сухими грозами и нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах и дыме от них, который окутал города региона в начале августа. С начала пожароопасного сезона было потушено 90 очагов возгорания. На данный момент очагов возгорания на территории ЯНАО нет.