Найдены останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

На месте падения самолета Ан-12 под Иркутском найдены останки всех погибших. По факту крушения расследуется уголовное дело.

«Тела шести погибших и фрагменты тела седьмого нашли на месте крушения», — передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Вместе с тем, по уточненным данным авиационных властей Беларуси, на борту самолета находились трое граждан этой страны, двое россиян и двое украинцев.

Трагедия произошла под Иркутском 3 ноября 2021 года. Самолет Ан-12 с семью членами экипажа на борту совершал рейс из Якутска, доставляя продукты. При заходе на посадку он упал в лес. По факту крушения возбудили уголовное дело.