Найдены останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

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Споттинг в аэропорту
По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело Фото:
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В Иркутской области разбился Ан-12

На месте падения самолета Ан-12 под Иркутском найдены останки всех погибших. По факту крушения расследуется уголовное дело.

«Тела шести погибших и фрагменты тела седьмого нашли на месте крушения», — передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Вместе с тем, по уточненным данным авиационных властей Беларуси, на борту самолета находились трое граждан этой страны, двое россиян и двое украинцев.

Трагедия произошла под Иркутском 3 ноября 2021 года. Самолет Ан-12 с семью членами экипажа на борту совершал рейс из Якутска, доставляя продукты. При заходе на посадку он упал в лес. По факту крушения возбудили уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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