Сбербанк закрыл дочернюю микрокредитную компанию

Сбербанк закрыл «Выдающиеся кредиты» в связи с нерентабельностью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк ликвидировал свою микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк.

В ЦБ заявили, что компания написала заявление об исключении сведений о ней из госреестра. Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте малого и среднего бизнеса, возросших рисков и динамики рынка.

Участники финансового рынка обуславливают закрытие низкой рентабельностью и желанием сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка. Однако не уточняется, почему МКК ликвидировали, а не продали. По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева такая компания могла иметь большой спрос среди ряда крупных микрофинансовых организаций, планирующих выход в сегмент.

Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк Европа продает свои дочерние банки. Микрофинансовые организации и банки хотят обязать проверять долги граждан при выдаче кредитов на сумму более 10 тысяч рублей, передают «Народные новости России».