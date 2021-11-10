10 ноября 2021

Сбербанк закрыл дочернюю микрокредитную компанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Сбербанк закрыл «Выдающиеся кредиты» в связи с нерентабельностью Фото:

Сбербанк ликвидировал свою микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк.

В ЦБ заявили, что компания написала заявление об исключении сведений о ней из госреестра. Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте малого и среднего бизнеса, возросших рисков и динамики рынка.

Участники финансового рынка обуславливают закрытие низкой рентабельностью и желанием сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка. Однако не уточняется, почему МКК ликвидировали, а не продали. По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева такая компания могла иметь большой спрос среди ряда крупных микрофинансовых организаций, планирующих выход в сегмент.

Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк Европа продает свои дочерние банки. Микрофинансовые организации и банки хотят обязать проверять долги граждан при выдаче кредитов на сумму более 10 тысяч рублей, передают «Народные новости России».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...