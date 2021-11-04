Сбербанк Европа начал продавать своих «дочек»

Сбербанк объявил о продаже дочерних банков в Европу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этой сделке сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа, дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами 7,329 миллиарда евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Общая сумма продаж составит около 500 миллионов долларов. Банковская группа ждет одобрения в 2022 году. По словам представителей организации, Сбербанк Европа желает сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе для того, чтобы быть сфокусированным на приоритетных рынках. Кроме того, сотрудники компании уверены, что покупатели дочерних банков стремятся к поддержанию дальнейшего роста банков. Они также нацелены на обеспечение такого же высокого качества услуг для клиентов.

У Сбербанка самый большой прирост карточных платежей. За прошлый год он обработал 30,3 миллиарда безналичных транзакций, что на 10 миллиардов больше, чем в 2019 году.