Россия намерена поставлять зенитные системы в Турцию

Россия и Турция обсуждают взаимодействие в области военной продукции и оборонной промышленности. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения. Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — передает «Интерфакс» слова Шугаева.
В частности, интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона, уточняет он. Контракт на поставку Турции дополнительной партии этот системы может быть подписан в 2021 году, уточняет издание.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что американские власти готовы продать Турции истребители F-16 только после исключения Анкары из проекта по созданию F-35 Причиной такого поведения со стороны США стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400, пишет «Национальная служба новостей».
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