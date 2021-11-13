13 ноября 2021

Россия намерена поставлять зенитные системы в Турцию

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
РФ и Турция продолжили переговоры о совместных разработках военной продукции Фото:

Россия и Турция обсуждают взаимодействие в области военной продукции и оборонной промышленности. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения. Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — передает «Интерфакс» слова Шугаева.

В частности, интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона, уточняет он. Контракт на поставку Турции дополнительной партии этот системы может быть подписан в 2021 году, уточняет издание.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что американские власти готовы продать Турции истребители F-16 только после исключения Анкары из проекта по созданию F-35 Причиной такого поведения со стороны США стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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