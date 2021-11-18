Тюменские власти не нашли нарушений на зараженной птицефабрике

Обследовав «Боровскую» специалисты регионального ветеринарного управления не обнаружили причин для вспышки птичьего гриппа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Управление ветеринарии Тюменской области не нашло нарушений, которые могли привести к заносу птичьего гриппа на птицефабрику «Боровская». Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. Специалисты не определили, как вирус попал на производство.

«Проведено обследование предприятия. По результатам установлено, что на птицефабрике „Боровская“ осуществлялся комплекс мер, направленных на недопущение заноса птичьего гриппа. Вероятные источники и факторы возбудителя болезни не определены», — сообщили URA.RU в управлении ветеринарии Тюменской области.

Там отметили, что фактов неисполнения ветправил содержания птиц, которое могло бы привести к заражению, на момент обследования не нашли. При этом подчеркнув, что полномочий для организации расследования у управления нет.

Аналогичные вопросы о причинах вспышки птичьего гриппа на птицефабрике агентство задало и Россельхознадзору РФ. В ведомстве отметили, что фактором заноса вируса мог быть недостаточный уровень биологической защиты и грубые нарушения, в которых «Боровскую» уличали не единожды.

«За последние три года на птицефабрике выявлены: ненадлежащее ограждение, въезд постороннего транспорта, нарушение целостности пометохранилища, несогласование утилизации биоотходов с региональной ветслужбой, пересечение „грязных“ (по ним вывозят трупы птиц, навоз) и „чистых“ дорог (по ним возят птицу). Кроме того, помет птиц складировался на поля, расположенные вблизи от водоемов с водоплавающей птицей — основным источником птичьего гриппа», — рассказали агентству в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.