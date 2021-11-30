Жителей столицы ЯНАО возмутил новый автобусный маршрут

Жители Салехарда не Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый автобусный маршрут в Салехарде (ЯНАО), открытый по просьбам родителей школьников, возмутил некоторых жителей города. Об этом они пишут в комментариях на официальной странице администрации Салехарда во «ВКонтакте».

«Пассажиры просили ввести рейсовый автобус по маршруту бывшей №7, а не изменять маршрут № 5. Стыковочных остановок там нет, как и пересадок. Постоянно делается упор в ответах на жалобы, что они есть. Но, если ожидание более 20 мин, это стыковка. А то что в вечернее время не уехать на общественном транспорте, уже много раз писали», — пишут жители города в социальных сетях.

Новый автобусный маршрут работает с понедельника по субботу и должен связать микрорайон «Ямальский» с микрорайоном «Солнечный». Автобус будет проходить через школы первую, вторую и четвертую школы, а также будут производится остановки в Ледовом Дворце и шахматной школе. Городские власти рассчитывают, что это позволит сократить интервал движения в центральной части города. Помимо этого, было добавлено, что в 2022 году будет объявлен конкурс на новый автобусный маршрут.

«В ближайшее время запуск муниципального маршрута № 7 не планируется. Маршрут № 5 на 70% повторяет существовавший ранее маршрут № 7. Все маршруты имеют стыковочные остановки для пересадки на другой маршрут. В первом квартале 2022 года будет повторно объявлен конкурс на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам (для маршруток) в том числе и по седьмому маршруту», — сообщили в администрации Салехарда.