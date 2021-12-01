01 декабря 2021
30 ноября 2021

В Тюмени назвали районы, из-за которых власти не отменяют QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным на 1 декабря, в муниципалитете привито 61,7% от планового числа жителей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Армизонский район стал аутсайдером по темпам вакцинации от коронавируса в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По данным на 1 декабря, в муниципалитете привито 61,7% от планового числа жителей.

«В Ишиме и Ишимском районе вакцинировано 70% от плана, в Бердюжском районе — 73,4%, в Сорокинском районе — 76,1», — назвали в инфоцентре остальных аутсайдеров рейтинга. Все остальные муниципалитеты региона превысили планку в 80% от плана.

Ранее агентство писало, что план по вакцинации взрослого населения от коронавируса в Тюменской области выполнен почти на 95%. Достижение плана является одним из оснований для ослабления ограничений, в частности отмены QR-кодов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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