В Тюмени назвали районы, из-за которых власти не отменяют QR-коды

По данным на 1 декабря, в муниципалитете привито 61,7% от планового числа жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Армизонский район стал аутсайдером по темпам вакцинации от коронавируса в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По данным на 1 декабря, в муниципалитете привито 61,7% от планового числа жителей.

«В Ишиме и Ишимском районе вакцинировано 70% от плана, в Бердюжском районе — 73,4%, в Сорокинском районе — 76,1», — назвали в инфоцентре остальных аутсайдеров рейтинга. Все остальные муниципалитеты региона превысили планку в 80% от плана.

Ранее агентство писало, что план по вакцинации взрослого населения от коронавируса в Тюменской области выполнен почти на 95%. Достижение плана является одним из оснований для ослабления ограничений, в частности отмены QR-кодов.