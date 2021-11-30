Тюменцев ждет новое испытание ледяным дождем и гололедом

По прогнозам синоптиков, в ночь с 1 на 2 декабря в Тюменской области ожидается ледяной дождь со снегом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Тюменской области 2 декабря ожидаются гололедные явления. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. 1 декабря из-за гололеда только в утренние часы более 100 тюменцев получили травмы и обратились за медицинской помощью.

«Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения — до 20 часов 2 декабря. В отдельных районах Тюменской области — гололедные явления. В ночь с 1 на 2 декабря температура воздуха в Тюмени составит 0 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

1 декабря из-за сильного гололеда в Ялуторовске было временно прекращено автобусное сообщение. Движение по федеральной трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе также было ограничено. В утренние часы более 100 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью в травматологию ОКБ №2. Также в регионе в этот день произошло три ДТП со смертельным исходом.