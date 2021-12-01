В Ноябрьске раскрыли банду наркоторговцев. Главаря найти не удалось

02 декабря 2021 в 13:39 Размер текста - 17 +

В преступное сообщество входили жители разных регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) раскрыто преступное сообщество наркоторговцев, в которое входили жители разных регионов. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, сбывавших наркотики на территории автономного округа. По версии следствия, неустановленное лицо создало преступное сообщество, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотиков. К этой деятельности были привлечены 17 граждан, проживающих в различных субъектах страны», — говорится в сообщении прокуратуры. Наркоторговцы работали на территории ЯНАО с августа 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников в феврале 2021 года и изъяли у них более 2,9 кг синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны. Расследование по уголовному делу завершено и передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд ЯНАО отказался помещать торговку наркотиками под стражу. У жительницы Тарко-Сале (ЯНАО) было обнаружено два вида запрещенных веществ массой более 130 граммов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ноябрьске (ЯНАО) раскрыто преступное сообщество наркоторговцев, в которое входили жители разных регионов. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, сбывавших наркотики на территории автономного округа. По версии следствия, неустановленное лицо создало преступное сообщество, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотиков. К этой деятельности были привлечены 17 граждан, проживающих в различных субъектах страны», — говорится в сообщении прокуратуры. Наркоторговцы работали на территории ЯНАО с августа 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников в феврале 2021 года и изъяли у них более 2,9 кг синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны. Расследование по уголовному делу завершено и передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд ЯНАО отказался помещать торговку наркотиками под стражу. У жительницы Тарко-Сале (ЯНАО) было обнаружено два вида запрещенных веществ массой более 130 граммов.