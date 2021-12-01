01 декабря 2021
30 ноября 2021

В Ноябрьске раскрыли банду наркоторговцев. Главаря найти не удалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
В преступное сообщество входили жители разных регионов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) раскрыто преступное сообщество наркоторговцев, в которое входили жители разных регионов. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, сбывавших наркотики на территории автономного округа. По версии следствия, неустановленное лицо создало преступное сообщество, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотиков. К этой деятельности были привлечены 17 граждан, проживающих в различных субъектах страны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Наркоторговцы работали на территории ЯНАО с августа 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников в феврале 2021 года и изъяли у них более 2,9 кг синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны. Расследование по уголовному делу завершено и передано для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что суд ЯНАО отказался помещать торговку наркотиками под стражу. У жительницы Тарко-Сале (ЯНАО) было обнаружено два вида запрещенных веществ массой более 130 граммов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) раскрыто преступное сообщество наркоторговцев, в которое входили жители разных регионов. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, сбывавших наркотики на территории автономного округа. По версии следствия, неустановленное лицо создало преступное сообщество, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотиков. К этой деятельности были привлечены 17 граждан, проживающих в различных субъектах страны», — говорится в сообщении прокуратуры. Наркоторговцы работали на территории ЯНАО с августа 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников в феврале 2021 года и изъяли у них более 2,9 кг синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны. Расследование по уголовному делу завершено и передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд ЯНАО отказался помещать торговку наркотиками под стражу. У жительницы Тарко-Сале (ЯНАО) было обнаружено два вида запрещенных веществ массой более 130 граммов.
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