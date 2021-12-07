07 декабря 2021
06 декабря 2021

Глава депэкономики ЯНАО получил долгожданное назначение. Инсайд URA.RU

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Научно-технический совет корпорации
О назначении Валерия Миронова официально объявят в ближайшее время Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий Миронов официально назначен на должность, сообщили URA.RU источники в региональном правительстве. Последние полгода чиновник исполнял обязанности руководителя ведомства.

«Миронова в депэкономики из и. о. директора назначили на постоянной основе, однако официально сообщения об этом почему-то не было. Скорее всего, объявят в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Инсайдер объяснил, что вопрос с назначением затянулся, так как губернатору Дмитрию Артюхову нужно было убедиться, что такое ответственное поле деятельности доверят человеку, который с ним действительно справится. «Логично, что между назначением исполняющим обязанности и окончательным утверждением на должности прошло время. Департамент непростой, хозяйство большое. Назначать „кота в мешке“ — не в традиции Артюхова. За полгода Миронов показал себя с хорошей стороны, нареканий к нему у руководства нет», — сообщил собеседник.

Представители правительства ЯНАО информацию источников агентства подтвердили. «Да, назначение состоялось», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что Валерий Миронов был назначен временным руководителем депэкономики после перехода Светланы Гусевой на пост главы окружной Счетной палаты. Чиновник ранее занимал пост первого зама директора департамента.

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Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий Миронов официально назначен на должность, сообщили URA.RU источники в региональном правительстве. Последние полгода чиновник исполнял обязанности руководителя ведомства. «Миронова в депэкономики из и. о. директора назначили на постоянной основе, однако официально сообщения об этом почему-то не было. Скорее всего, объявят в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдер объяснил, что вопрос с назначением затянулся, так как губернатору Дмитрию Артюхову нужно было убедиться, что такое ответственное поле деятельности доверят человеку, который с ним действительно справится. «Логично, что между назначением исполняющим обязанности и окончательным утверждением на должности прошло время. Департамент непростой, хозяйство большое. Назначать „кота в мешке“ — не в традиции Артюхова. За полгода Миронов показал себя с хорошей стороны, нареканий к нему у руководства нет», — сообщил собеседник. Представители правительства ЯНАО информацию источников агентства подтвердили. «Да, назначение состоялось», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что Валерий Миронов был назначен временным руководителем депэкономики после перехода Светланы Гусевой на пост главы окружной Счетной палаты. Чиновник ранее занимал пост первого зама директора департамента.
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