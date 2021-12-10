Депутат Госдумы предложил новый способ борьбы с коррупцией

Еще одно предложение Сергея Миронова — приравнять коррупцию к государственной измене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ратифицировать в России статью «О незаконном обогащении» из Конвенции ОНН против коррупции. По мнению депутата Госдумы, именно этого положения не хватает в законодательстве РФ. Миронов заявил, что его партия неоднократно предлагала внести в Уголовный кодекс РФ эту статью.

«Наша партия настаивает на ратификации 20 статьи Конвенции ООН против коррупции — о незаконном обогащении. Мы считаем, что, несмотря на многие уже принятые инициативы, в законодательстве не хватает именно этой статьи. Для эффективной борьбы с коррупцией нужно лишать чиновников презумпции невиновности», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

По словам политика, статью о незаконном обогащении стоит применять в том случае, если активы чиновника на пять миллионов рублей превышают его реальные доходы. Если госслужащий не сможет доказать, что получил их законно, ему будет грозить до семи лет лишения свободы.

Также Миронов предложил распространить обязанность по декларированию доходов на всех близких родственников чиновников. Депутат считает, что у них также должны конфисковать имущество, если они не могут доказать законность происхождения активов.

Политик настаивает на ужесточении наказания на коррупцию в целом. По мнению Миронова, ее стоит приравнять к государственной измене. Депутат считает, что за коррупцию должны приговаривать к 25 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее приравнять коррупцию в госизмене предложил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его мнению, при получении взятки госслужащий нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине.