В Тюмени пройдут массовые проверки ресторанов и баров

16 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменским барам и ресторанам разрешено принимать гостей до 23:00 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Роспотребнадзор с 16 по 19 декабря проведет массовые проверки тюменских ресторанов и баров на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Поводом для усиленных проверок стал, в том числе, недавний инцидент с одним из тюменских баров, где ревизоры обнаружили явные нарушения карантина: веселье продолжалось до глубокой ночи, социальную дистанцию и масочный режим никто не соблюдал. В Роспотребнадзоре полагают, что это далеко не единственный тюменский бар с подобным отношением к требованиям режима повышенной готовности. Поэтому контроль за общепитом будет усилен», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что усиленные проверки заведений тюменского общепита будут проходить еженедельно с четверга по воскресенье вплоть до Нового года. Это свзано с тем, что сейчас в ресторанах и барах проходят новогодние корпоративы. Ближайшие ревизии запланированы на период с 16 по 19 декабря. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер. Об этом стало известно из ее аккаунта в Instagram. Там тюменка рассказала, о том, что праздник собрал более 1000 гостей. При этом, в регионе запрещены массовые мероприятия с количеством участников свыше 500 человек. Также в Тюменской области продолжают действовать другие ограничения, вызванные пандемией коронавируса. В том числе, масочный режим и обязательная социальная дистанция. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Роспотребнадзор с 16 по 19 декабря проведет массовые проверки тюменских ресторанов и баров на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Поводом для усиленных проверок стал, в том числе, недавний инцидент с одним из тюменских баров, где ревизоры обнаружили явные нарушения карантина: веселье продолжалось до глубокой ночи, социальную дистанцию и масочный режим никто не соблюдал. В Роспотребнадзоре полагают, что это далеко не единственный тюменский бар с подобным отношением к требованиям режима повышенной готовности. Поэтому контроль за общепитом будет усилен», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что усиленные проверки заведений тюменского общепита будут проходить еженедельно с четверга по воскресенье вплоть до Нового года. Это свзано с тем, что сейчас в ресторанах и барах проходят новогодние корпоративы. Ближайшие ревизии запланированы на период с 16 по 19 декабря. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер. Об этом стало известно из ее аккаунта в Instagram. Там тюменка рассказала, о том, что праздник собрал более 1000 гостей. При этом, в регионе запрещены массовые мероприятия с количеством участников свыше 500 человек. Также в Тюменской области продолжают действовать другие ограничения, вызванные пандемией коронавируса. В том числе, масочный режим и обязательная социальная дистанция.